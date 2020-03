Coronavirus: appello di oltre 150 artisti, dichiarare stato crisi settore cultura

- Oltre 150 adesioni di personalità eccezionali in pochissime ore, tra le quali ci sono attori, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, registi, giornalisti, scrittori: l'appello per dichiarare lo stato di crisi dell'intero settore culturale pubblico e privato a causa del Coronavirus, lanciato ieri dagli assessori alla cultura delle principali città d'arte italiane, ha riscosso subito un grande successo. Tra i primi nomi che hanno aderito ci sono Eleonora Abbagnato, Stefano Accorsi, Manuel Agnelli, Luca Argentero, Marco Bellocchio, Massimo Bray, Ascanio Celestini, Giancarlo De Cartaldo, Isabella Ferrari, Nicola Lagioia, Gigi Proietti, Leonardo Ferragamo, Paolo Sorrentino e moltissimi altri. L'appello, rivolto al Governo e alla Regioni, chiedeva anche di estendere gli strumenti disponibili di tutela dell'occupazione previsti a tutte le categorie di lavoratori, a prescindere dalle tipologie di contratto di lavoro, e estendere, anche temporaneamente, l'accesso al reddito di cittadinanza ad operatori, con o senza partita Iva, del settore culturale. (segue) (Com)