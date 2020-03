Coronavirus: appello di oltre 150 artisti, dichiarare stato crisi settore cultura (2)

- Lo hanno lanciato gli assessori alla cultura Luca Bergamo (che è anche vicesindaco di Roma), Adham Darawsha (Palermo), Filippo Del Corno (Milano), Eleonora De Majo (Napoli), Barbara Grosso (Genova), Francesca Leon (Torino), Matteo Lepore (Bologna), Paola Mar (Venezia), Paolo Marasca (Ancona), Ines Pierucci (Bari), Tommaso Sacchi (Firenze). Tra le richieste, anche "introdurre strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori di un settore dove il precariato è strutturale, intervenire sul sistema bancario per la sospensione temporanea dei pagamenti del credito a breve e medio termine, ampliare la platea di beneficiari del Fus e emanare norme specifiche per autorizzare gli enti locali ad operare in deroga sull'erogazione di contributi alle attività̀ culturali e la riscossione di oneri e imposte locali". (Com)