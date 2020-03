Fisco: Agenzia entrate, pronti a nuovo calendario versamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze di oggi relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale. E' quanto comunica, in una nota, l'Agenzia delle entrate. (Com)