Coronavirus: imprenditori cinesi donano 700 mascherine a Asia Napoli

- "Settecento mascherine per garantire maggiore sicurezza ai dipendenti di Asia Napoli". Lo ha detto il consigliere comunale dei Verdi di Napoli Marco Gaudini, presidente della commissione Ambiente e Protezione civile, che ha fatto sapere di aver ricevuto una sostanziosa fornitura da due imprenditori cinesi, Li Ming, titolare della società Alba Fashion, e Ren Xiao ying, operativo nell'ingrosso abbigliamento con la ditta HongKong, e di averle consegnate alla presidente Asia Maria de Marco. Gaudini ha spiegato: "Ringrazio di cuore per l'importante gesto, che testimonia una antica e consolidata vicinanza del popolo cinese a quello napoletano. Abbiamo ritenuto opportuno destinare le mascherine ai dipendenti Asia, che in queste ore, malgrado le evidenti difficoltà, stanno continuando a lavorare per garantire servizi essenziali per i cittadini. Conosciamo e comprendiamo la preoccupazione per il momento storico delicatissimo ma adotteremo ogni misura affinché chi è chiamato a portare avanti il proprio lavoro operi in sicurezza". (Ren)