Coronavirus: Meloni, sembra che governo abbia accolto proposta Fd'I per bonus famiglie con disabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "i disabili sono tra le categorie più esposte in questa emergenza coronavirus e Fd'I ha presentato al governo delle proposte puntuali per aiutarle. Tra queste la richiesta di un bonus a favore delle famiglie con un disabile. Sembrerebbe - prosegue la parlamentare su Facebook - che questa richiesta sia stata accolta dall'esecutivo: un successo del quale andiamo molto fieri".(Rin)