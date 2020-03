Novara: coronavirus, al via lavaggio dei portici

- E' iniziato oggi, a Novara, il lavaggio dei portici. Proseguirà nei prossimi giorni. A intervenire è l'Assa, di concerto con il Comune di Novara. Proseguono intanto lavaggio e sanificazione strade, che da lunedì 9 marzo viene effettuato tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, in aggiunta ai regolari passaggi di spazzamento notturni e mattutini. Da ieri, giovedì 12 Marzo, è stato attivato anche il trattamento disinfettante dei sottopassi pedonali e dei mercati rionali. Sono interventi, questi ultimi, che si ripeteranno periodicamente e riguardano i sottopassi della Stazione Ferroviaria, di Via Maestra e di Via Delle Rosette e i mercati rionali di Piazza Pasteur, Largo Leonardi e Mercato Vela di Sant'Andrea.(Rpi)