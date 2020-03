Germania: dal governo crediti illimitati alle imprese contro il coronavirus

- Il governo tedesco sosterrà le imprese contro la crisi della pandemia di nuovo coronavirus con programmi di credito illimitato. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, che in questo modo riassume l'annuncio dato oggi dai ministri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier. In particolare, secondo Altmaier, 500 miliardi di euro potrebbero essere resi disponibili mediante una cornice di garanzia drasticamente aumentata presso presso la banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). Intanto, il governo federale ha messo a disposizione del Kfw 20 miliardi di euro. Come evidenziato da Altmaier, “non esiste un limite massimo all'importo del prestito che il KfW può concedere, è il momento di agire insieme”. A sua volta, Scholz ha dichiarato ch, a causa del coronavirus, la Germania “sta affrontando una situazione molto grave”. Per il ministro delle Finanze tedesco le sfide lanciate dalla pandemia sono “formidabili”, con l'interruzione del commercio globale, la chiusura delle scuole, la cancellazione delle fiere. “Questa crisi ci colpisce tutti, per questo non agiremo col contagocce, ma in blocco”, ha sottolineato Scholz per poi aggiungere che, data la situazione di bilancio positiva, lo Stato “può fare tutto quanto è ora necessario” per contrastare alle conseguenze del coronavirus sull'economia. In particolare, si tratta di “garantire le aziende e i posti di lavoro”. A tal riguardo, Scholz ha dichiarato: “Mostriamo di essere più forti del problema che possiamo affrontare”. A tal fine, gli aiuti erogati dal Kfw riguarderanno tutte le imprese: grandi, medie e piccole programmi di aiuto attraverso KfW aiutano le piccole, medie e molto grandi aziende. Infine, per sostenere le aziende, il governo concederà sgravi fiscali, il rinvio del versamento delle imposte e misure a garanzia della liquidità. (Geb)