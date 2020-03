Germania: il piano del ministro dell'Economia Altmaier contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha presentato oggi un piano in tre fasi per sostenere le imprese della Germania nella crisi provocata dalla pandemia di nuovo coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'iniziativa si affianca ai crediti illimitati per le aziende decisi dal governo federale. In primo luogo, il piano di Altmaier prevede garanzie e prestiti alle aziende da parte della banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). L'obiettivo è “combattere i problemi di liquidità e fornire agevolazioni per il lavoro a tempo ridotto”. Se le conseguenze economiche del coronavirus si intensificheranno, entrerà in vigore la seconda fase, che prevede un aumento dei prestiti alle aziende e una loro maggiore flessibilità. La terza fase del piano di Atlmaier si basa su programmi di stimolo economico su vasta scala, nel caso in cui le aziende debbano chiudere la produzione e le attività commerciali siano minacciate. Viene anche ipotizzato il differimento dei versamenti delle imposte. Inoltre, l'iniziativa di Altmaier non esclude “partecipazioni statali temporanee nelle società di importanza strategica” colpite dalle conseguenze economiche del coronavirus. Per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, infatti, anche in una simile emergenza possono sorgere “questioni riguardanti la sovranità tecnologica ed economica”. A ogni modo, al momento Altmaier non prevede un gran numero di possibili nazionalizzazioni. Sul tema, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco ha osservato: “Esamineremo da vicino gli effetti di un fallimento e faremo tutto il necessario”. Per far fronte all'emergenza coronavirus, Altmaier intende sostenere l'industria farmaceutica tedesca, che attualmente si rifornisce di diversi medicinali sui mercati asiatici. Per Altmaier, “l'idea giusta è minimizzare le dipendenze unilaterali e riguadagnare sovranità nazionale nei settori sensibili”. A tal fine, “posso immaginare un progetto europeo congiunto per la produzione di farmaci”, ha dichiarato Altmaier. (Geb)