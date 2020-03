Coronavirus: Spadafora, faremo di più per atleti paralimpici e disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, annuncia in una nota l'impegno per "fare di più per individuare ogni possibile modalità per supportare in questa fase gli atleti paralimpici e più in generale tutto il mondo della disabilità, che in questo momento è più bisognoso di altri di sostegno". (Com)