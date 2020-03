Coronavirus: ok Assemblea capitolina a sostegno reddito lavoratori mense scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno economico per i lavoratori delle mense scolastiche rimasti senza stipendio a causa della chiusura delle scuole.Con i voti del M5s l'Assemblea capitolina - riunita a porte chiuse in seduta straordinaria per l'emergenza coronavirus - ha approvato un ordine del giorno a prima firma del consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina per impegnare il sindaco Virginia Raggi e la sua giunta ad aiutare cuochi e inservienti in difficoltà a causa della chiusura delle scuole. Precisamente, l'ordine del giorno impegna sindaco e giunta a "prendere in considerazione ogni possibile strategia, in accordo con tutti i soggetti coinvolti e con i sindacati, per un’azione coordinata tesa a salvaguardare l’occupazione dei dipendenti e a definire misure di sostegno al reddito per le lavoratrici e i lavoratori impegnati negli appalti mense, consistenti nel riconoscimento del trattamento economico comprensivo delle ore di straordinario non effettuate, quale conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado".(Rer)