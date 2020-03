Coronavirus: Gelmini (Fi), a Brescia e in tutta Italia in reparto eroi civili, siamo con loro

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma in una nota: "Brescia, la mia Brescia, è da giorni epicentro del coronavirus e nei reparti degli Spedali Civici, medici, infermieri e sanitari si stanno impegnando allo stremo, come in tutta la Lombardia. Una realtà a cui mi sento particolarmente legata, nella quale è nata mia figlia, da sempre in prima linea per garantire assistenza ai bresciani. Stanno lavorando senza sosta, senza riposo, senza ferie o permessi. Ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E stanno salvando vite umane. Insieme a loro lo straordinario mondo del volontariato, le forze dell’ordine e tutti quei cittadini che scrupolosamente si attengono alle regole di contenimento. Ma è nei reparti che ci sono veri eroi civili a cui va la nostra ammirazione e il nostro plauso e ai quali dobbiamo fare sentire il nostro sostegno in tutti i modi. Brescia, la Lombardia, l’Italia ce la faranno grazie a loro”. (com)