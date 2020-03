Coronavirus: sì del M5s, stop a sgomberi occupazioni e taglio utenze

- Un ordine del giorno per fermare gli sgomberi delle occupazioni abusive e il taglio delle utenze durante l'emergenza coronavirus. La maggioranza M5s in Assemblea capitolina ha approvato, nel corso della seduta straordinari di questo pomeriggio, l'ordine del giorno a prima firma del consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina che impegna la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta "a farsi portavoce, con urgenza, presso il governo e presso il Prefetto, della richiesta di blocco temporaneo degli sfratti e delle esecuzioni di espropri immobiliari per pignoramento" e "a individuare soluzioni finalizzate a bloccare, con urgenza, il taglio delle utenze per coloro che versano nelle situazioni individuate dall’art. 5 del decreto legge 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014". Secondo Fassina "È fondamentale e necessario in questa situazione di emergenza sanitaria dare uno stop agli sfratti. Dalle informazioni che ho raccolto il ministero dell’Interno intende dare chiare indicazioni ai Prefetti in tal senso".(Rer)