Coronavirus: Baglio (Pd), riapertura Forlanini è polemica insensata durante emergenza grave

- "Mentre va sempre il nostro ringraziamento all'assessore regionale alla Sanità D'Amato e agli operatori sanitari che stanno operando al meglio in queste settimane, raggiungendo in alcuni momenti vette di vero eroismo, alcuni esponenti politici non trovano niente di meglio da fare che sollevare una polemica fuori dal mondo e dal tempo, chiedendo anche di riattivare l'ospedale Forlanini". Lo si legge in una nota la responsabile della Sanità del Partito democratico del Lazio, Valeria Baglio. "Viene il dubbio che questi personaggi non sappiano di cosa parlano: la struttura è infatti inutilizzabile, ed è chiusa dal 2008. Per comprendere il suo stato di totale fatiscenza, impossibile da valorizzare in questa fase di emergenza, si tenga conto che uno dei suoi padiglioni è stato dato ai Carabinieri di Monteverde, che dopo anni non riescono ancora ad effettuare i minimi interventi necessari a causa dei vincoli di vario tipo che ancora insistono sulla struttura. Consiglio a questi personaggi -continua Baglio- tra cui la sindaca di Roma Raggi, di pensare di più a dare una mano a chi si impegna h24 per contenere la diffusione del contagio, di evitare polemiche sterili ed inutili in un momento come questo, e di dimostrare, se non un minimo senso delle istituzioni, quantomeno un maggiore ritegno".(Com)