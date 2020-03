Coronavirus: M5s, oltre 1.100 agenti in più nelle carceri

- Ci saranno più di 1.100 agenti di Polizia penitenziaria presto in servizio nella carceri italiane. Lo ha annunciato la senatrice del Movimento 5 stelle, Bruna Piarulli, componente della commissione Giustizia. "Ecco una risposta seria e tempestiva dopo i disordini dei giorni scorsi, di fronte a problemi di organici accumulati negli anni e alla necessità di aumentare la prevenzione sanitaria contro il rischio di diffusione del Coronavirus. La linea scelta dal ministro Bonafede e dal Movimento 5 stelle per risollevare il comparto giustizia - scrive in una nota - è innanzi tutto quella di assumere il personale che deve portare avanti il lavoro, oltre alla riforme dei processi che sono all'esame del parlamento. Servono magistrati, funzionari amministrativi e agenti penitenziari, le assunzioni già partite nei mesi scorsi e che si concluderanno il prossimo anno cambiano radicalmente i numeri in organico. Arriva quindi di conseguenza la scelta di Alfonso Bonafede di anticipare eccezionalmente la conclusione del periodo di formazione per gli allievi agenti della polizia penitenziaria. Le carceri italiane avranno così i rinforzi di personale fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti di tutti".(Rin)