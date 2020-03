Polonia: coronavirus, premier Morawiecki annuncia chiusura frontiere per 10 giorni

- Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato in diretta televisiva che in Polonia vige lo Stato di allerta epidemiologica. Tale contesto, ha spiegato il capo del governo, prevede una serie di misure restrittive e di prevenzione. Fra le misure annunciate c'è la sospensione dei collegamenti aerei e ferroviari con l'estero e dalla mezzanotte anche il controllo alle frontiere stradali. Durante i controlli, qualora qualcuno venga fermato con dei potenziali sintomi legati al coronavirus - febbre, malattie respiratorie, etc. - sarà sottoposto alle misure di quarantena. Questa situazione, ha detto il primo ministro, durerà dieci giorni con la possibilità di prolungarla di altri dieci in caso di necessità.(Vap)