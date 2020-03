Iraq: ondata di raid Usa in risposta ai razzi su Camp Taji, proteste da Baghdad

- Continua ad alzarsi la tensione in Iraq, dove la scorsa notte le forze degli Stati Uniti hanno risposto con un’ondata di raid all’attacco con colpi di razzi che poco più di 24 ore prima ha provocato la morte di due militari Usa e un britannico a Camp Taji, base militare a nord di Baghdad. L’azione delle forze statunitensi si è concentrata sulle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie irachene a maggioranza sciita allineate all’Iran e protagoniste negli scorsi anni della vittoria militare sullo Stato islamico, evidentemente ritenute responsabili dell’attacco a Camp Taji. Le Pmu, tuttavia, sono ufficialmente integrate nelle forze armate irachene dal 2018 (decisione assunta dall’allora premier Haider al Abadi per tentare di porre sotto controllo le milizie e le loro armi). Per questo motivo, il governo iracheno ha considerato gli attacchi della scorsa notte come “un atto ostile” e nella giornata di oggi ha protestato formalmente attraverso due lettere alle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza e con la convocazione al ministero degli Esteri degli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito a Baghdad.Le forze statunitensi hanno riferito di aver colpito siti nei quali le Brigate Hezbollah, gruppo armato che fa parte delle Pmu e che è considerato l’autore dell’attacco di mercoledì, hanno immagazzinato razzi e altre armi. Secondo fonti irachene, tuttavia, le vittime sono membri delle forze armate e della polizia nazionale, oltre che un civile impiegato nei lavori di costruzione dell’Aeroporto internazionale di Karbala. Non risultano al momento vittime tra i miliziani delle Brigate Hezbollah, il cui leader Abu Mahdi al Muhandis è stato ucciso nel raid Usa dello scorso 3 gennaio all’aeroporto di Baghdad assieme al generale iraniano Qasem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica. L’ultimo bilancio fornito da Baghdad è di sei morti e undici feriti.Nel corso di una conferenza stampa al Pentagono, il generale statunitense Kenneth McKenzie, capo del Comando centrale delle forze armate, ha parlato di atto di “autodifesa” per distruggere razzi e altre armi fornite dall’Iran che potrebbero essere utilizzate contro le truppe statunitensi e alleate in Iraq. McKenzie ha anche fatto sapere di essersi consultato con i partner prima dell’azione e con i vertici militari di Baghdad, che hanno saputo in anticipo dei raid. L’ufficiale statunitense ha poi spiegato ai giornalisti che mancano “pochi giorni” all’attivazione dei sistemi di difesa antimissili statunitensi Patriot in Iraq, precisando che le batterie non sono comunque in grado di proteggere le forze statunitensi dai razzi Katyusha come quelli utilizzati nella serata dell’11 marzo nell’attacco contro Camp Taji. Il sistema antimissili, ha precisato l’alto ufficiale, è efficace “contro il tipo di attacco perpetrato dall’Iran l’8 gennaio, quando hanno colpito (la base militare) Al Asad”. I Patriot statunitensi saranno a loro volta protetti dai “C-Ram” (Counter Rocket, Artillery and Mortar), dal momento che “una volta dispiegati sul terreno, questi sistemi diventano a loro volta un obiettivo di alto valore”.Nel frattempo le autorità irachene protestano in maniera vibrante, nel timore che il paese possa tornare a essere terreno di scontro tra Stati Uniti e Iran. Il ministero degli Esteri dell’Iraq ha fatto sapere di considerare “un atto ostile” gli attacchi della scorsa notte e si è rivolto con due lettere identiche alle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza Onu, secondo quanto reso noto dal portavoce del dicastero, Ahmed al Sahaf, in un comunicato. “Il bombardamento di infrastrutture civili e militari da parte degli Stati Uniti mina gli sforzi contro il terrorismo e viola l’accordo in essere tra l’Iraq e la Coalizione internazionale contro lo Stato islamico”, ha osservato Sahaf. Lo stesso ministero degli Esteri ha deciso oggi di convocare gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito a Baghdad per protestare formalmente contro i raid.Gli attacchi di questa notte sono stati condannati dal presidente della Repubblica, Barham Salih, e dal presidente della Camera dei rappresentanti, Mohammed al Halbusi, che ha invitato il premier dimissionario Adel Abdul Mahdi a fare il possibile per difendere le basi militari sul territorio nazionale e a indagare sugli attacchi degli ultimi due giorni. “Mentre il mondo sta affrontando una pandemia che richiede coordinamento internazionale e soluzioni globali, alcuni paesi hanno deciso di compiere violazioni militari che non riflettono alcuna responsabilità verso la pace e la sicurezza internazionali. Per questo, invitiamo il comandante in capo delle forze armate (il capo del governo) a prendere le misure necessarie per proteggere le basi militari, le istituzioni e la sovranità dell’Iraq e per indagare sugli attacchi condotti con armi fuori controllo, impedendo così reazioni ingiustificate e rendendo pubblici i risultati”, ha affermato Halbusi. Inoltre, il presidente del parlamento ha condannato “gli attacchi all’alba di oggi che hanno provocato la morte e il ferimento di diversi membri delle forze irachene e danneggiato infrastrutture come l’aeroporto civile di Karbala, cosa che costituisce una violazione della sovranità nazionale e cui il governo dovrebbe rispondere attraverso misure diplomatiche immediate, anche attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. “Invitiamo tutti i rappresentanti delle istituzioni e i leader politici a incontrarsi urgentemente per studiare la pericolosa situazione nella quale il paese si trova, trovando le misure giuste per proteggere il territorio e gli interessi e il futuro del nostro popolo”, ha concluso Halbusi.La Missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (Unami), da parte sua, ha chiesto una "riduzione immediata delle misure da tutte le parti". "La sovranità è indivisibile. Gli attacchi e le ritorsioni, inclusi ripetuti attacchi alle forze della coalizione globale - presenti in Iraq su invito del suo governo per combattere il Daesh - non servono l'interesse comune dell'Iraq", si legge in un comunicato. La missione Onu "condanna la continua perdita di vite umane e invita tutte le parti ad agire con la massima moderazione in conformità con il diritto internazionale". Secondo Unami, "il partenariato e il dialogo sono l'unico modo per rafforzare la forza dell'Iraq e prevenire una rinascita di Daesh", acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante." Il paese e la sua gente non possono permettersi di essere usati come teatro per diverse competizioni di potere e conflitti di procura. Gli iracheni meritano disperatamente stabilità e pace", conclude la nota. (Res)