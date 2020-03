Coronavirus: Labriola (FI), governo dia risposte anche a Taranto

- "L'emergenza coronavirus rischia di mettere al tappeto un territorio già ferito come quello di Taranto. L'allarme lanciato oggi dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, desta grande preoccupazione, così come la sicurezza dei lavoratori del siderurgico". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Mi aspetto - scrive - che il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, rassicuri il presidente Prete sul prosieguo dei lavori in corso nei cantieri: le aziende appaltatrici hanno problemi nel reperire i materiali e c'è anche il grande problema degli operai che devono raggiungere i cantieri. Desta molta preoccupazione anche la situazione delle crociere, il cui traffico doveva essere incrementato dal 2020. Chiedo quindi alla ministra De Micheli e a tutto il governo di dare risposte immediate alla mia città, Taranto, e alla Puglia, perché si tratta di un territorio che soffre già da troppo tempo ed è prossimo al collasso", conclude. (Rin)