Coronavirus: Fd'I, chiediamo a governo e presidenti Camere di evitare forzature

- Governo e Camere non evitino forzature. Lo chiedono in una nota i capigruppo alla Camera e al Senato di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. "In queste ore - scrivono - i lavori parlamentari e le funzioni di controllo sono fortemente menomate. È stato rinviato il referendum e si sono realizzate votazioni unitarie sui decreti di emergenza. In questo clima occorre il concorso di tutti, ciascuno nel proprio ruolo, per evitare forzature che mettano a rischio il clima di concordia in ordine alla necessità di fronteggiare l'epidemia. Per questo motivo - concludono - chiediamo al governo e ai presidenti di Camera e Senato, per quanto di loro competenza, il rinvio anche di tutte le nomine nel caso si ritenesse necessario per ragioni analoghe rinviare le elezioni amministrative e regionali". (Rin)