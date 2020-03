Iraq: ondata di raid Usa in risposta ai razzi su Camp Taji, Baghdad protesta (6)

- La Missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (Unami), da parte sua, ha chiesto una "riduzione immediata delle misure da tutte le parti". "La sovranità è indivisibile. Gli attacchi e le ritorsioni, inclusi ripetuti attacchi alle forze della coalizione globale - presenti in Iraq su invito del suo governo per combattere il Daesh - non servono l'interesse comune dell'Iraq", si legge in un comunicato. La missione Onu "condanna la continua perdita di vite umane e invita tutte le parti ad agire con la massima moderazione in conformità con il diritto internazionale". Secondo Unami, "il partenariato e il dialogo sono l'unico modo per rafforzare la forza dell'Iraq e prevenire una rinascita di Daesh", acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante." Il paese e la sua gente non possono permettersi di essere usati come teatro per diverse competizioni di potere e conflitti di procura. Gli iracheni meritano disperatamente stabilità e pace", conclude la nota. (Irb)