Russia: coronavirus, nuove restrizioni a voli commerciali verso Ue

- Le autorità della Federazione Russa hanno imposto una serie di misure restrittive ai collegamenti aerei con Svizzera, Norvegia e i paesi dell’Unione europea. Lo si apprende dal quartier generale operativo per il contrasto all’epidemia di Covid-19 nel paese, secondo il quale i provvedimenti entreranno in vigore a partire da lunedì prossimo. “Allo scopo di prevenire la diffusione del nuovo coronavirus in Russia, i voli commerciali verso i paesi dell’Unione europea subiranno una serie di limitazioni a partire dal prossimo 16 marzo”, si legge nella nota. Saranno mantenuti i collegamenti aerei con le capitali dei paesi Ue e verranno organizzati voli charter per il rientro in patria dei cittadini russi. Provvedimenti simili saranno applicati anche a Norvegia e Svizzera: saranno mantenuti solo i voli per Ginevra e Oslo. (Rum)