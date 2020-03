Coronavirus: Zingaretti a progressisti europei, serve mobilitazione comune contro crisi, non isolare nessuno

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in una lettera indirizzata ai leader dei Partiti progressisti europei, scrive come "in tutti i nostri Paesi" si stia vivendo "vivendo una fase drammaticamente difficile e complicata a causa della diffusione del coronavirus e dei suoi effetti. Si tratta di una situazione che, in Italia come in altri Paesi, sta richiedendo ai governi, agli enti locali, alle istituzioni sanitarie, alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, uno sforzo e misure straordinarie per contenerne la diffusione e mettere in sicurezza il sistema economico. Alla comunità scientifica e a tutto il personale sanitario, ai dipendenti pubblici, agli insegnanti, al personale scolastico,ai lavoratori impegnati nei settori di produzione ancora attivi - sottolinea il leader del Pd - abbiamo espresso il nostro più sentito ringraziamento e vicinanza per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio del nostro Paese. Da noi in Italia, il protrarsi e l’ampliarsi della fase acuta del contagio ha indotto a drastiche misure restrittive sulla mobilità dei cittadini, sulla loro vita lavorativa e sociale in tutto il Paese. Misure che non hanno precedenti in tempo di pace in Europa. Tutto ciò sta cambiando le nostre vite, le nostre abitudini ed ha prodotto purtroppo conseguenze molto gravi sull’economia del nostro Paese, effetti che il governo ha già cominciato ad affrontare con determinazione con un primo provvedimento di sostegni, agevolazioni e sgravi. Seguiranno in queste ore - prosegue il presidente della regione Lazio - altre misure straordinarie e molto ingenti, per rimettere in moto l’economia e salvaguardare comparti produttivi duramente colpiti dalla crisi di queste settimane ed evitare che questa emergenza produca effetti permanenti sulla produzione e sull’occupazione". (segue) (Com)