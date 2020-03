Coronavirus: Zingaretti a progressisti europei, serve mobilitazione comune contro crisi, non isolare nessuno (2)

- Zingaretti aggiunge: "Il Partito democratico con il Piano per l’Italia ha già indicato alcune strade per una nuova agenda di Governo all’altezza della sfida che la nuova situazione ci ha messo davanti. Abbiamo peraltro lanciato una campagna di mobilitazione straordinaria di tutte le strutture del nostro partito, affinché siano un punto di riferimento per i nostri concittadini, per contribuire all’informazione e alla prevenzione e per non lasciare nessuna persona da sola ad affrontare una fase carica di incertezze e di paure. L’Italia, insomma - rileva il segretario del Pd - si è trovata per prima ad affrontare una situazione che purtroppo sta rapidamente coinvolgendo tutti i Paesi del nostro Continente e del mondo intero. Come sapete la Commissione europea ha adottato alcune prime misure - anche attraverso la costituzione di una task force e altre ne sta adottando in queste ore - e, della questione, discuterà, già nei prossimi giorni, il Parlamento europeo. Le ragioni che stanno alla base del nostro impegno di rafforzano. La costruzione di un welfare efficiente ed aperto a tutti, la definizione di un nuovo modello di sviluppo, la difesa delle fasce sociali più deboli, la valorizzazione del lavoro e della ricerca la solidarietà tra gli stati, diventano alla luce di questa emergenza obiettivi di stringente attualità". (segue) (Com)