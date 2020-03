Coronavirus: Zingaretti a progressisti europei, serve mobilitazione comune contro crisi, non isolare nessuno (4)

- Secondo Zingaretti, infine, "è questo il momento per utilizzare in positivo le possibilità che un sistema - come quello dell’Unione europea - di regole e politiche comuni ci può dare, evitando ogni chiusura e dando ai nostri cittadini il senso di un impegno comune. Questa crisi è, oltre che una grave emergenza complessiva, anche un test per l’Europa; al di là delle singole misure che verranno decise dalla Commissione, è il futuro stesso dell’Europa che è in ballo, e non solo per i profili tecnico-economici, ma per la sua capacità o meno di agire come soggetto politico, di comunità reale di intenti. Non come sommatoria di scelte singole. E' nelle crisi che possono nascere le svolte, ed è in queste svolte che deve sentirsi forte la nostra voce. Ribadendo il mio e nostro impegno, e ringraziandovi per l’attenzione vi saluto fraternamente". (Com)