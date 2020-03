Germania-Italia: Steinmeier e Mattarella, necessaria risposta europea a crisi coronavirus

- La gestione della crisi provocata dalla pandemia di nuovo coronavirus è stata al centro di un colloquio telefonico tra presidenti di Germania e Italia, Frank-Walter Steinmeier e Sergio Mattarella. Come reso noto dalla presidenza federale tedesca, i due capi di Stato hanno convenuto che "deve esserci una comune risposta europea a questa sfida". Steinmeier si è informato sulla situazione del sistema sanitario e dell'economia in Italia a fronte dell'epidemia e ha espresso a Mattarella la propria vicinanza per gli oltre mille contagiati in Italia. A sua volta, Mattarella ha ringraziato Steinmeier per la grande disponibilità ad aiutare della Germania. (Geb)