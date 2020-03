Coronavirus: in Lombardia da domani treni e bus ridotti fino al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani in Lombardia treni e bus circoleranno come in un giorno festivo e le corse in taxi dovranno essere tutte in sicurezza. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, con cui - come previsto dal dpcm dell’11 marzo - dispone interventi urgenti e straordinari sulla programmazione dei servizi di trasporto pubblico e su servizi non di linea per contrastare l'emergenza sanitaria. In questa fase emergenziale il provvedimento ordina la soppressione e la riduzione straordinaria dei programmi di servizio, in misura differente nei diversi ambiti geografici, tale comunque da garantire un livello di servizio pubblico per gli spostamenti casa-lavoro delle persone impiegate nelle attività essenziali e, nel contempo, il rispetto della distanza interpersonale a bordo dei mezzi e l'effettuazione degli interventi di sanificazione. Il provvedimento, efficace da sabato 14 marzo a mercoledì 25 marzo, salvo proroga dell'efficacia del dpcm dell'11 marzo, prevede, per i servizi ferroviari di Trenord, l'adozione di una programmazione equivalente a un giorno festivo, con un servizio pari al 40/60 per cento della giornata feriale tipo. Saranno quindi cancellate il 60/40 per cento delle corse, in misura variabile da linea a linea, garantendo almeno una corsa all'ora delle linee suburbane e i collegamenti tra i capoluoghi, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori. (segue) (Rem)