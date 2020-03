Coronavirus: in Lombardia da domani treni e bus ridotti fino al 60 per cento (2)

- Soppresso il collegamento Milano Cadorna-Malpensa, confermato invece il collegamento Milano Centrale-Malpensa. Per i servizi urbani, l’ordinanza regionale prevede una programmazione equivalente al periodo festivo o un servizio pari al 50/60 per cento della giornata feriale nel periodo scolastico-invernale, garantendo almeno una corsa ogni 30 minuti, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori. Per i servizi extraurbani la programmazione sarà equivalente al periodo invernale non scolastico, con un servizio pari al 25/40 per cento della giornata feriale nel periodo scolastico-invernale, garantendo almeno una coppia di corse al giorno per ogni località servita. L’ordinanza prevede poi la soppressione dei servizi effettuati tramite funicolare e funivia, fatta eccezione per gli impianti di Brunate (CO), Margno Pian delle Betulle (LC) e Selvino (BG), per impossibilità di attivare servizi sostitutivi che rispettino le condizioni di sicurezza sanitaria. I servizi di navigazione di linea sul lago d'Iseo saranno invece programmati in modo tale da garantire i collegamenti essenziali tra i comuni di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino. Il provvedimento dispone inoltre la soppressione dei servizi di collegamento aeroportuale con bus (la soppressione del collegamento tra Bergamo - Orio al Serio e Linate è disposta a partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri), dei servizi finalizzati e di gran turismo e dei servizi di noleggio con conducente. (segue) (Rem)