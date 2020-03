Coronavirus: in Lombardia da domani treni e bus ridotti fino al 60 per cento (3)

- Per quanto riguarda infine i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente l'ordinanza dispone che debbano essere svolti in modo tale da garantire la prevenzione del contagio dei passeggeri e degli operatori e che possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l'Areu. Il provvedimento inoltre dispone che i servizi programmati posso essere svolti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, con corse bis, incremento delle frequenze programmate e mezzi di capacità di trasporto maggiori rispetto a quanto previsto, per ridurre il tasso di occupazione a bordo e garantire così la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per passeggeri e conducenti. Sono possibili deroghe ai limiti temporali e turni di impiego del personale addetto alla circolazione, per garantire lo svolgimento dei servizi minimi emergenziali di trasporto. (Rem)