Piemonte: coronavirus, ridotte corse di treni e bus

- Corse ridotte di treni e bus in tutto il Piemonte tra sabato e lunedì. Il trasporto pubblico locale si riorganizza dopo i primi giorni di riduzione della mobilità ad iniziare da domani per quanto riguarda i servizi gestiti da Trenitalia e Gtt e da lunedì per gli altri gestori locali. Questa la decisione odierna della Mobility Emergency Unit, l’unità di lavoro costituita da Regione Piemonte, Trenitalia, Gtt e Agenzia della mobilità piemontese per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il dettaglio delle modifiche sarà consultabile sul sito Trenitalia (www.trenitalia.it) di GTT ([http://www.gtt.to.it)]www.gtt.to.it) e dell’Agenzia della mobilità piemontese (www.mtm.torino.it). Anche gli altri gestori di servizio si occuperanno di comunicare le variazioni attraverso i canali consueti, prediligendo siti e social. (segue) (Rpi)