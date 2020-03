Coronavirus: a Frosinone comincia la sanificazione delle strade

- Inizieranno questa sera e proseguiranno a ciclo continuo, all'interno della città di Frosinone, le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade urbane e periferiche, decisa dal sindaco, Nicola Ottaviani, attraverso l'ausilio di sostanze speciali nel rispetto delle prescrizioni di legge, per attenuare l'incidenza della diffusione del Covid-19. Lo si legge in una nota del comune di Frosinone. Le operazioni saranno effettuate dai responsabili della De Vizia, tramite l'assessorato all'ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, con l'impiego di personale dell'amministrazione comunale per la supervisione del progetto. (Com)