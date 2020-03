Puglia: Leo, prorogati termini borse studio per raggiungere platea ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Puglia ha prorogato al 20 aprile i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti di scuola secondaria di secondo grado destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e il cui nucleo familiare abbia un reddito Isee non superiore ad 10.632,94 euro. L'assessore regionale Sebastiano Leo ha spiegato: "La proroga non è stata disposta per sopperire a difficoltà operative nella presentazione delle istanze in relazione all’emergenza sanitaria, bensì al fine di ampliare, il più possibile, la platea dei beneficiari, garantendo l’accesso ad un maggior numero di studenti meritevoli e bisognosi, sostenendo i loro talenti, anche in questo momento". (Ren)