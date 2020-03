Coronavirus: Pd Campidoglio, parole Raggi su sanità Lazio non rispecchiano realtà

- Quanto detto oggi in Aula Giulio Cesare dal sindaco di Roma Virginia Raggi in merito alla sanità laziale è apparsa come una critica che non è piaciuta al gruppo del Pd Campidoglio. "Crediamo che in questo momento -dicono gli esponenti del Pd Capitolino - le polemiche siano fuori luogo. Dobbiamo concentrare tutti gli sforzi per capire come rispondere alle esigenze dei romani in questo drammatico momento e ringraziare chi sta lavorando senza soluzione di continuità per far fronte a questa drammatica emergenza. Ricordiamo che la giunta Zingaretti ha portato fuori dal commissariamento la sanità laziale dopo un'enorme sforzo. Vogliamo ringraziare tutti gli operatori del settore sanitario e le eccellenze scientifiche di cui andiamo orgogliosi come ad esempio lo Spallanzani". (Com)