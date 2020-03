Kosovo: dazi alla Serbia e dialogo fra Pristina e Belgrado, Thaci riceve premier Kurti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea anche i commenti di Kurti ai giornalisti durante la conferenza stama convocata invece per annunciare i primi due casi di coronavirus registrati oggi in Kosovo. "Abbiamo concordato di incontrarci ancora e collaborare, in particolare per coordinare le nostre azioni in materia di politica estera. E' stato un incontro importante, e il fatto che il capo dello Stato e il premier si siedono insieme a discutere dei temi di comune interesse, è una buona notizia per il Kosovo, perché gli incontri fra di noi, non dovrebbero essere più una sorpresa", ha detto Kurti, spiegando che durante i colloqui "abbiamo affrontato numerose questioni, da quelle legate agli sviluppi interni, alle relazioni con gli Stati Uniti, l'Unione europea e al dialogo con la Serbia". (Kop)