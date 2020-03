Coronavirus: a Monza sempre attivi i numeri utili per gli anziani

- I servizi attivati dal Comune di Monza per la popolazione anziana nei giorni dell'emergenza forniscono assistenza domiciliare, consegna di pasti caldi e aiuto nell'igiene personale a casa. Contattando i numeri utili è possibile anche prenotare un servizio a domicilio per la consegna della spesa. I numeri di emergenza sono attivi da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. È possibile telefonare a: 800 995 988 numero verde da fisso, 0392454544 da cellulare. È possibile contattare sempre, 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle 12 e dalle 13 alle 17 il numero 3346311270. (com)