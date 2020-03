Monza: parte domani la sanificazione delle strade

- "A Monza parte la sanificazione delle strade e delle piazze della città". Lo annunciano il sindaco Dario Allevi e l'assessore all'ambiente Martina Sassoli che oggi pomeriggio hanno assistito al primo test del servizio in piazza San Paolo. Un'operazione per migliorare la pulizia della città. "Domani – spiegano il sindaco e l'assessore – partirà la sperimentazione nel centro storico che da lunedì estenderemo a tutta la città. Non si tratta di una misura contro il coronavirus, ma di un'operazione per migliorare l'igiene e la pulizia delle strade di Monza. È uno sforzo importante da parte nostra, ma siamo convinti che in una fase così difficile, abbiamo l'obbligo morale di dare delle risposte concrete ai nostri cittadini". La sanificazione del centro storico. Le operazioni di sanificazione inizieranno domani dalle ore 16. Il programma prevede largo Mazzini, via Italia, piazza Trento e Trieste, piazza Roma, Arengario, via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Carlo Alberto fino a piazza Citterio. Nel centro storico opererà una macchina lavastrade e un operatore con lancia per la pulizia dei punti più difficili da raggiungere. Nelle altre aree della città sarà al lavoro, suddivisa su due turni, un'autospazzatrice combinata accompagnata sempre da un operatore con lancia. La macchina lavastrade, invece, sarà dedicata alle principali vie della città. (segue) (com)