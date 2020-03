Monza: parte domani la sanificazione delle strade (2)

- A maggior tutela di tutti si raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione in concomitanza con gli interventi di sanificazione, evitando il contatto prolungato dei propri animali domestici con il prodotto e non percorrendo le vie trattate dalla sanificazione nell'ora successiva agli interventi. "Il coronavirus non ci ferma - spiega Martina Sassoli - La macchina comunale sta lavorando con grande determinazione per modificare i servizi, migliorandoli come in questo caso. Abbiamo dovuto cambiare la nostra organizzazione per garantire la continuità delle attività e, per questo, abbiamo dovuto "inventarci" forme sperimentali di erogazione dei servizi. Ciò grazie alla flessibilità della nostra struttura e dell'azienda che sta accogliendo positivamente le nostre richieste". La piattaforma ecologica di viale delle Industrie è stata chiusa alle utenze domestiche (fino al 3 aprile). Per compensare la sospensione di questo servizio è stato previsto: potenziamento del servizio di ritiro ingombranti su prenotazione; introduzione del servizio gratuito porta a porta per gli sfalci verdi domestici: erba, residui vegetali da pulizia dell'orto e giardino, piccole potature, foglie e rami. Infine è stato attivato il servizio di consegna a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata. Tali servizi devono essere prenotati chiamando il numero verde 800.77.49.99 (dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13). (com)