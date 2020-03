I fatti del giorno - America Latina (4)

- Americhe: Messico sceglie candidatura Espinosa per segreteria generale Osa - Sarà l'ecuadoriana Maria Fernanda Espinosa, la candidata del Messico alla segreteria generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), alle elezioni previste per il 20 marzo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri riconoscendo ad Espinosa un profilo di consolidamento dei consensi dinanzi alle spaccature che vive la regione. Il Messico si sfila così dalla lista dei paesi che appoggiano il segretario uscente, l'uruguayano Luis Almagro, un gruppo alla cui testa rimangono gli Stati Uniti. La decisione, si legge in una nota, è stata comunicata proprio nel corso di una tavola rotonda tenuta al ministero proprio alla presenza di Espinosa. La candidata ecuadoriana "rappresenta un'offerta centrata sul consolidamento dei consensi dinanzi alla situazione di divisione e interessi contrapposti che vive la regione", recita il comunicato. L'Osa ha negli ultimi tempi centrato il dibattito sulla crisi venezuelana, con un approccio di condanna al governo di Nicolas Maduro, fortemente caldeggiato dallo stesso Almagro contro le indicazioni del Messico. (segue) (Res)