Coronavirus: Raggi, presentazioni offerte appalti differite di 15 giorni

- "Aderendo alle richieste degli operatori del settore abbiamo differito termini per la presentazione delle offerte sugli appalti dei lavori pubblici di 15 giorni perché le aziende hanno adottato modialità di lavoro agile che non consentirebbero di preparare dossier e istanze per partecipare alle gare". Lo ha riferito la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della seduta straordinaria a porte chiuse dell’Assemblea capitolina dedicata all’emergenza coronavirus. Raggi ha poi aggiunto: "Sui cantieri in corso invece stiamo chiedendo un’accelerazione, come faremo con l’anticipazione dei lavori sulla canna sud della galleria Giovanni XXIII. Anticiperemo anche il cantiere della via del Mare". (Rer)