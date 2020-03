Brasile: Bolsonaro su Facebook, "negativo" il test per il coronavirus

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha smentito l'ipotesi di essere positivo al test del nuovo coronavirus, così come detto dai media locali in giornata. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, il capo dello stato segnala che l'esame di medicina diagnostica dell'istituto Sabin ha dato esito "negativo per il covid-19". Bolsonaro era stato sottoposto al test ieri sera, dopo che si è accertata la positività del sottosegretario alla Comunicazione, Fabio Wajngarten. Citando fonti della presidenza, i media avevano detto che Bolsonaro era risultato positivo, e che si sarebbe dovuto attendere l'esito della controprova. Wajngarten e Bolsonaro erano parte della comitiva che si è recata in Florida e che - sabato scorso - ha avuto una cena di lavoro con il presidente Usa, Donald Trump. Un allarme apparentemente non registrato dall'inquilino della Casa Bianca, che aveva fatto sapere di non avere in "programma" l'ipotesi di sottoporsi al test. Trump, che secondo fonti anonime di Washington alla "Cnn" era comunque preoccupato della eventualità, ha annunciato per il pomeriggio di oggi - le 20 in Italia - una dichiarazione con tema centrale il coronavirus. (Brb)