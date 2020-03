Coronavirus: Di Maio, in questo momento è importante donare il sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come in questo momento è importante donare il sangue. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, in un video appello diffuso sui social network insieme al presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che è possibile donare il sangue recandosi in un centro della Croce rossa, in un centro Avis o in un centro trasfusionale degli ospedali italiani. “Siamo in un momento in cui vi è bisogno di aiutare i nostri volontari, i nostri medici, i nostri infermieri, il nostro personale socio sanitario. Lo state facendo restando a casa, evitando i contatti, mantenendo aperte le attività commerciali essenziali, lo potete fare donando il sangue. Donate il sangue”, ha dichiarato Di Maio.(Res)