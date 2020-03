Coronavirus: Raggi, proveremo a ri-calendarizzare maratona e formula E

- "Stiamo lavorando con gli organizzatori degli eventi internazionali per trovare e individuare già nell'anno in corso nuove date per la maratona, la mezza maratona e la formula E. Speriamo se sarà possibile di poterli ri-calendarizzare entro l'anno, anche se sono inseriti in calendari internazionali, altrimenti verranno spostati al 2021. Per gli Europei occorrerà attendere la riunione dell'Uefa il 17 marzo".Lo ha riferito la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della seduta straordinaria a porte chiuse dell’Assemblea capitolina dedicata all’emergenza coronavirus. (Rer)