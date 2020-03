Visegrad: ministri Esteri V4+Germania, coronavirus non si può battere a livello nazionale

- La soluzione della pandemia di coronavirus in corso non può essere nazionale e richiede l'investimento di risorse europee. E' il punto su cui si sono trovati d'accordo i ministri degli Esteri del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) e della Germania. I capi delle diplomazie di questi cinque paesi avrebbero dovuto riunirsi oggi a Praga, ma la diffusione del virus li ha costretti a una videoconferenza. Tutti hanno apprezzato la decisione di Berlino di fare eccezioni alle restrizioni all'export di materiale medicale. I ministri hanno discusso anche le priorità della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea nella seconda metà del 2020. Per tutti i ministri del V4 è di fondamentale importanza che al prossimo summit Ue vengano finalmente avviati i negoziati di adesione di Macedonia del Nord e Albania, bloccati a ottobre dalla Francia. "Sono contento che siamo riusciti a riunire i ministri degli Esteri del V4 e della Germania almeno via video. Una stretta collaborazione tra Visegrad e la Germania è cruciale per l'Europa centrale e per il futuro dell'Ue", ha detto il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek. (Vap)