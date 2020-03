Speciale infrastrutture: Spagna, società elettriche adottano misure per garantire l'approvvigionamento

- Le società che fanno parte di Aelec (Associazione delle società elettriche), l'ex Unesa, hanno attivato "diversi piani di emergenza" con l'obiettivo di garantire "il normale funzionamento delle loro strutture e attività e proteggere la salute e la sicurezza dei loro lavoratori" durante la pandemia del nuovo coronavirus. In una nota Aelec, a cui sono associati i principali distributori di elettricità come Endesa, Iberdrola, Naturgy, Edp Spain e Viesgo, sottolinea che, "sempre seguendo le raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti", ciascuna delle associate ha applicato "misure concrete" nelle sue strutture e centri di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori, "a sua volta garantendo la fornitura di un servizio essenziale per la società". (Res)