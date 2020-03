Speciale infrastrutture: Spagna, Amazon aprirà un secondo impianto solare per fornire i suoi data center in Aragona

- Il colosso statunitense Amazon continua a investire nelle energie rinnovabili in Spagna con un nuovo progetto in Aragona. La società ha fatto sapere che intende realizzare un secondo impianto solare, che sarà situato a Saragozza. Come riferisce il quotidiano economico "Cinco Dias", si tratta del secondo progetto nel suo genere dell'azienda nel Paese e fornirà 50 megawatt (mw) di capacità. Insieme a questo progetto, la multinazionale ha annunciato altri simili in Australia, Svezia e nello Stato della Virginia, negli Stati Uniti. Tutti dovrebbero produrre quasi 300 mw di energia rinnovabile. (Res)