Coronavirus: Salvini, minimarket etnici affollati, servono controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, e tanti sindaci, "l’emergenza sanitaria vale per tutti, comprese le troppe persone che continuano a stare all’aperto e in gruppo. Servono controlli e rigore - osserva l'ex ministro dell'Interno - anche per evitare che alcuni esercizi commerciali come i minimarket etnici, con la scusa di vendere prodotti alimentari, di fatto facciano affari offrendo alcolici a centinaia di persone che si raggruppano e non rispettano le regole". (Rin)