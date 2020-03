Burkina Faso: violenze in corso costringono rifugiati maliani a fare ritorno a casa

- La situazione di insicurezza in Burkina Faso sta costringendo un numero sempre maggiore di persone a fuggire dalle loro case per mettersi in salvo in altre aree del paese o a rifugiarsi in Mali. È l'allarme lanciato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che in una nota precisa che allo stesso tempo un numero preoccupante di rifugiati maliani ritiene sia più sicuro fare ritorno a casa piuttosto che restare in Burkina Faso. In soli 17 giorni, circa 14 mila persone sono fuggite dalle proprie case in Burkina Faso portando il numero totale di sfollati interni a 780 mila. Le recenti violenze hanno anche costretto oltre 2.035 persone a rifugiarsi nel vicino Mali. Le condizioni di insicurezza, inoltre, rendono particolarmente difficile la situazione dei rifugiati maliani che avevano cercato protezione in Burkina Faso e rischiano di porre fine agli interventi volti a permettere loro di cominciare una nuova vita. Il Burkina Faso accoglie più di 25 mila rifugiati dal Mali, molti dei quali stanno scegliendo di fare ritorno a casa nonostante i rischi a cui sarebbero esposti una volta rientrati. (segue) (Com)