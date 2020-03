Burkina Faso: violenze in corso costringono rifugiati maliani a fare ritorno a casa (2)

- L'Unhcr, prosegue la nota, esprime nuovamente apprensione per il drastico aumento del numero di persone costrette alla fuga nel Sahel e rinnova l'appello ad assicurare la protezione delle popolazioni civili e di quanti si stanno sottraendo alle violenze in corso. Agli operatori umanitari deve essere garantito accesso in condizioni sicure per poter prestare assistenza. Il potenziamento della risposta attuata dall'Unhcr prevede che siano assicurate, soprattutto, protezione e forniture d'emergenza a quanti sono costretti a fuggire e alle comunità che li accolgono, in particolare alloggi, istruzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere, limitando, allo stesso tempo, l'impatto sull'ambiente. Lo scorso novembre l'Unhcr era stata costretta a trasferire temporaneamente il proprio personale da Djibo, nel nordest del paese. Da allora, la distribuzione degli aiuti, tra cui cibo, destinati ai 7 mila rifugiati del campo di Mentao è avvenuta sporadicamente. Nel corso di questo mese, si sono verificati allarmanti episodi di violenza nell'area di Dori, un paese anch'esso nel nordest. Campi e villaggi sono stati attaccati, gli abitanti non hanno più accesso ai mercati e alle scuole e si sono ridotte le opportunità di realizzare attività per sostenere le famiglie. Anche la salute è a rischio, prosegue l'agenzia Onu, dato che l'unica ambulanza operativa nel campo è stata rubata a inizio mese. Circa il 70 per cento degli 8.781 rifugiati che vivono a Goudoubo ha scelto volontariamente di abbandonare il campo per ritornare in Mali (57 per cento) o per essere trasferito in altre aree del Burkina Faso (13 per cento). (segue) (Com)