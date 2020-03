Burkina Faso: violenze in corso costringono rifugiati maliani a fare ritorno a casa (3)

- Quasi 700 rifugiati maliani sono già partiti su camion diretti alla regione di Gao, nel Mali settentrionale. I rifugiati che intendono fare ritorno ricevono un Modulo di rimpatrio volontario (Voluntary Repatriation Form, Vrf), documento che permette loro di viaggiare, e una somma unica di denaro per coprire i costi di trasporto e l'acquisto di beni di prima necessità. Inoltre, vengono dettagliatamente informati in merito alla situazione d'instabilità nei propri luoghi di origine o in altre aree di loro preferenza, prima che compiano volontariamente la scelta di fare ritorno. Né gli operatori umanitari né le forze di difesa maliane hanno accesso ad alcuni villaggi delle regioni di Ntilit e di Ngossi. In Mali, mentre sono cominciati i primi rimpatri, l'Unhcr e i partner stanno rafforzando la propria presenza nelle aree di N'tillit, Gossi, Gao e Timbuctu. Sono stati individuati 28 punti di registrazione per il monitoraggio della situazione presso i varchi di ingresso e i siti di accoglienza. Una volta registrate, le persone di ritorno ricevono assistenza in denaro contante volta a facilitarne la reintegrazione in condizioni dignitose e a ridurne la vulnerabilità. Mentre i rifugiati maliani fuggono dall'attuale situazione di insicurezza del Burkina Faso, i nuovi rifugiati burkinabè sono fuggiti verso Koro, circondario di Bankass, nella regione di Mopti. Il personale dell'Unhcr è impegnato sul campo insieme alle autorità locali per registrarli, valutarne le esigenze e assicurare una risposta rapida. (Com)