Lombardia: Foroni su protezione civile, via a convenzione per attività di promozione con ufficio scolastico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore al Territorio e protezione civile Pietro Foroni, lo schema di convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il sostegno al progetto 'La Protezione civile incontra la scuola, la rete regionale dei centri di promozione della protezione civile (Cppc) per il biennio 2020-2021'; l'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura della Protezione civile in tutte le scuole della Lombardia. "Con questo provvedimento - ha commentato l'assessore Foroni - vogliamo proseguire la collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ritenendo che possa fornire un sostanziale contributo anche allo sviluppo del 'Programma Triennale 2019-2021 per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile'". Le attività prevedono la promozione delle iniziative di formazione dei volontari e degli operatori del Sistema regionale di Protezione Civile, il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche (rete dei Centri di Promozione della Protezione Civile) e iniziative di informazione alla cittadinanza. (segue) (com)