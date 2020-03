Lombardia: Foroni su protezione civile, via a convenzione per attività di promozione con ufficio scolastico regionale (2)

- La collaborazione con l'Ufficio Scolastio Regionale punta a promuovere la costituzione dei Cppc nelle province di Como, Cremona e Lodi; a rinnovare e rafforzare le reti dei Cppc esistenti; a trasformare i Cppc in luoghi e laboratori della protezione civile aperti alla cittadinanza; a utilizzare le reti provinciali dei Cppc per attuare il progetto del Miur 'Cultura è.....Protezione civile', in particolare per la formazione di docenti 'figure di sistema'; a proseguire la formazione in materia di Protezione civile per i docenti dei Cppc; a utilizzare le reti provinciali dei Cppc per la realizzazione del progetto 'Io non rischio - scuola'; a progettare e realizzare UdA (Unità di Apprendimento) dedicate alla Protezione civile nelle attività curricolari, nel contesto anche della Legge 92/2019 che prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole; a introdurre, ove possibile per le caratteristiche del piano di Studi, un insegnamento dedicato alla protezione civile nel curricolo d'Istituto; a progettare 'Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e l'Orientamento' legati al mondo della Protezione Civile; a organizzare iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza nella Settimana nazionale della Protezione civile; a raccogliere e predisporre materiali didattici da far confluire nella prima pubblicazione dei Cppc della Lombardia al fine di favorire l'estensione del modello regionale nelle scuole di altre regioni; a realizzare e gestire una piattaforma dedicata ai Cppc. La scadenza della convenzione è fissata al 30 novembre 2021. (com)