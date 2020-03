Coronavirus: Bernini (FI), rinviare scadenze Iva senza distinzioni

- Per Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, "dall’inizio dell’emergenza coronavirus a oggi le partite Iva hanno subito un salasso senza precedenti, un danno incalcolabile, e il governo ha il dovere di garantire loro la salvaguardia della liquidità in una situazione emergenziale in cui i fatturati sono di fatto bloccati da gennaio e lo saranno anche nei prossimi mesi. La scadenza del 16 marzo per il versamento del saldo Iva relativo al 2019 e dell’Iva e delle ritenute fiscali e previdenziali relative al febbraio 2020 - sottolinea la parlamentare in una nota - va dunque rinviata senza fare distinzioni sui tetti di fatturato. Così come sarebbe improponibile lasciare inalterate le attuali forme di imposizione fiscale, chiedendo ai professionisti di pagare tra giugno e luglio importi che in termini finanziari sarebbero insostenibili". (Com)